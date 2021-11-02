Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам

В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по лыжным гонкам.

Указанные соревнования были проведены на территории населенного пункта Явас. В лыжных гонках приняли участие более 100 сотрудников и работников упомянутого ведомства. Кроме того, участниками соревнований стали ветераны ФСИН.

Мужчины преодолели расстояние, составляющее 5 километров. Дистанция для женщин составляла 2,5 километра.

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Источник: 13.fsin.gov.ru