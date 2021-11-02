В Ардатовском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадал мужчина

В Ардатовском районе мужчина получил телесные повреждения в результате столкновения двух автомобилей.

Днём 26 января сотрудники ГИБДД прибыли на 6-й километр дороги между населенными пунктами Ардатов и Михайловка для выяснения обстоятельств автомобильной аварии. По итогам проведенной стражами порядка работы было установлено, что автомобиль марки ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки ВАЗ-21074.

Столкновение транспортных средств произошло по причине того, что 31-летний мужчина, находившийся за рулем машины, выехавшей на встречную полосу, в результате превышения скорости перестал контролировать процесс управления.

Телесные повреждения получил 36-летний пассажир автомобиля марки ВАЗ-21074.

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Источник: гибдд.рф