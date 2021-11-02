В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции было проведено мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В ходе проведения указанного мероприятия стражи порядка уделили внимание соблюдению водителями действующих правил, координирующих действия последних в зонах, предназначенных для движения пешеходов. Кроме того, была проверена правовая послушность пеших участников дорожного движения по части соблюдения ПДД.

По итогам данного мероприятия к ответственности были привлечены 24 автомобилиста, которые проигнорировали свод правил, представляющих собой своего рода алгоритм действий в местах, где предусмотрено движение пешеходов. Также было выявлено 15 нарушителей среди пеших участников дорожного движения.

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Источник: гибдд.рф