Прокуратура Большеигнатовского района потребовала заблокировать несколько сайтов

В Большеигнатовском районе сотрудники прокуратуры обратились в суд с требованием ограничить доступ граждан к нескольким сайтам.

Сотрудники указанного ведомства при проведении мероприятий по мониторингу интернет-страниц на предмет соответствия их содержания действующим нормам законодательства обнаружили сайты, на которых была опубликована информация о возможности приобретения магнитов, применяющихся для занижения реальных показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

Использование указанных магнитов представляет собой нарушение действующего законодательства.

Суд сейчас рассматривает заявление прокуратуры по данному факту.

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Источник: epp.genproc.gov.ru