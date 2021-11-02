Житель Зубовой Поляны во время ссоры ударил знакомого ножом

В Зубовой Поляне было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил знакомого ножом.

В прошлый вторник, 25 января, в доме, расположенном на территории указанного населенного пункта, компания, состоящая из нескольких человек, распивала спиртные напитки. В определенный момент 63-летний участник застолья предложил 27-летнему собутыльнику пойти домой. Последний данное предложение не принял. Получение отрицательного ответа очень сильно огорчило 63-летнего гражданина, вследствие чего он устроил ссору.

Словесная перепалка закончилась госпитализацией одного из её участников. Не сумев справиться с негативными эмоциями, 63-летний мужчина ударил ножом оппонента. Молодой человек был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Старший участник конфликта был привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф