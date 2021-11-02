Житель Саранска, сломавший знакомому три ребра, пойдет под суд

В Саранске местный житель, сломавший знакомому несколько ребер, предстанет перед судом.

В начале ноября прошлого года в одной из квартир Саранска несколько местных жителей распивали спиртные напитки. В ходе попойки один из участников застолья, сознание которого под воздействием спиртного наполнилось агрессивными мыслями, принялся оскорблять собутыльников. Один из тех, в чей адрес были направлены оскорбления, сделал замечание. После этого между данными мужчинами произошло словесная перепалка, которая постепенно приобрела форму выяснения отношений посредством применения физической силы.

Другие участники попойки разняли собутыльников. После этого застолье продолжилось.

Спустя несколько дней 39-летний участник драки плохо себя почувствовал. В связи с этим мужчина обратился за медицинской помощью. У гражданина, как оказалось, были сломаны три ребра.

Второй участник драки 29-летнего возраста скоро предстанет перед судом.

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Источник: 13.мвд.рф