В Ромодановском районе прошло мероприятие по профилактике дистанционного мошенничества

В Ромодановском районе сотрудники правоохранительных органов и представители местной администрации провели мероприятие в филиале Кемлянского аграрного колледжа.

В ходе указанного мероприятия было уделено внимание алгоритму действий, посредством следования которому можно избежать негативных последствий общения с преступниками, специализирующимися на совершении мошеннических действий в дистанционном режиме. Отдельно было отмечено, что количество обозначенных противоправных деяний растет.

Стражи порядка призвали граждан не доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков и силовых структур, а затем требуют провести разного рода финансовые операции.

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Источник: 13.мвд.рф