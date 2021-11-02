В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие под названием «Безопасный регион».

Указанное мероприятие проводилось на протяжении двух дней. За этот период времени стражами порядка было зафиксировано 194 случая игнорирования норм, предусмотренных ПДД.

Помимо этого, сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности троих автомобилистов, которые сели за руль, будучи пьяными.

Кроме того, было зафиксировано семь случаев выезда транспортных средств на полосу встречного движения.

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Источник: 13.мвд.рф