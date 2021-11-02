В Саранске местный житель был осужден за неуплату алиментов

В Саранске местный житель, который на протяжении длительного периода времени игнорировал свои родительские обязанности, получил судимость.

Известно, что 37-летний горожанин некоторое время назад проигнорировал обязанность по материальному обеспечению своих детей. По этой причине мужчина два раза оказывался в суде. Впервые это произошло в 2012 году. Спустя шесть лет мужчина, вновь не став принимать участие в жизни своих детей на каким-либо уровне, в том числе и на финансовом, снова оказался в суде.

Меры воздействия в случае данного горожанина не оказались эффективными. В итоге задолженность жителя Саранска по алиментам превысила 120 тыс. рублей.

Недавно нерадивый отец в очередной раз оказался в суде, где в его отношении была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru