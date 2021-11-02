В Саранске грузовик сбил подростка на пешеходном переходе

В Ленинском районе Саранска школьник оказался под колёсами грузового автомобиля.

К нарушениям ПДД бывают причастны как водители, так и пешеходы. В данном случае имел место промах со стороны автомобилиста. Стоит отметить, что в некоторых ситуациях подобные промахи становятся причинами гибели людей. ДТП, имевшее место вчера, 27 января, на улице Рабочей не обошлось без последствий, но они не стали трагическими.

По указанному адресу грузовой автомобиль марки ГАЗ под управлением 36-летнего мужчины сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе.

Школьник был травмирован. Госпитализация подростку не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф