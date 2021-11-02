Жительница Мордовии закрыла знакомую в подполе дома

В Теньгушевском районе местная жительница, которая решила ограничить свободу своей знакомой, может быть привлечена к уголовной ответственности.

В среду, 26 января, 28-летняя гражданка, проживающая в указанном районе Мордовии, закрыла в подполе своего дома знакомую 2001 года рождения, лишив своими действиями последнюю законного права на свободу передвижения. Известно, что в данный период времени в жилье находился ребенок.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Пока что нет никаких сведений о том, какими соображениями или же эмоциональными порывами руководствовалась девушка, оставляя свою знакомую в закрытом пространстве без возможности покинуть помещение.

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Источник: 13.мвд.рф