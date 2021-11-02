Житель Мордовии перечислил мошенникам 550 тысяч рублей

В Мордовии был зафиксирован очередной случай дистанционного мошенничества.

На днях 33-летний житель Большеберезниковского района в ходе телефонного разговора с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка, намереваясь заставить собеседника ему доверять, узнал не самую приятную новость. Якобы работник финансовой организации сообщил о попытках неких мошенников оформить кредит на жителя Мордовии. Последний поверил в достоверность сказанного незнакомцем, хотя степень соответствия информации, которую он сообщил, реальной действительности была равна нулю.

Начав действовать согласно указаниям звонившего, 33-летний гражданин оформил кредит в размере 550 тыс. рублей, а затем перечислил деньги на несколько счетов, продиктованных якобы сотрудником банка. После проведения финансовых операций незнакомец прервал беседу, а житель Мордовии осознал, что мошенником на самом деле является его собеседник.

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Источник: 13.мвд.рф