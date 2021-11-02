В Рузаевке осудили женщину, ударившую мужа ножом в глаз

В Рузаевке выслушала приговор суда местная жительница, которая во время ссоры ударила своего мужа ножом в глаз.

В июне минувшего года 31-летняя жительница указанного населенного пункта поссорилась со своим 28-летним мужем. Последний во время конфликта решил, что словесная аргументация в данном случае не позволит ему в должной мере доказать свою правоту, вследствие пустил в ход кулаки. В ответ на применение супругом физической силы жительница Рузаевки ударила его ножом в левый глаз.

Молодой человек был госпитализирован. В результате данного инцидента он не лишился зрения.

Суд приговорил жительницу Рузаевки к 6 месяцам ограничения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф