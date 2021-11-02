Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Узбекистана

В Саранске местный житель был уличен в причастности к совершению действий, нарушающих нормы миграционного законодательства.

В декабре прошлого года 39-летний горожанин в принадлежащей ему квартире поставил на миграционный учет гражданина Узбекистана 2000 года рождения. В данном случае имела место фиктивная прописка. Иностранец проживал по другому адресу, обитая в квартире горожанина лишь, как говорится в народе, на бумаге. При этом житель Саранска изначально не намеревался предоставлять жилье гражданину Узбекистана.

Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения 39-летним горожанином норм законодательства.

Также читайте о том, что в Саранске житель Нижнего Новгорода был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Источник: 13.мвд.рф