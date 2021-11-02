В Саранске таксист стал жертвой мошенника

В Саранске 20-летний таксист стал жертвой телефонного мошенника.

На днях указанный молодой человек получил заказ. Направляясь по адресу, который был указан в качестве места нахождения клиента, парень общался с последним по телефону. Якобы клиент попросил таксиста купить продукты. Незнакомец при этом пообещал перечислить деньги на банковскую карту водителя. Под обозначенным предлогом собеседник таксиста узнал данные его карты.

Затем автомобилист получил уведомлении о зачислении на его банковский счет суммы денежных средств, которая значительно превышала затраты, связанные с покупкой продуктов. После этого молодому человеку позвонил якобы клиент, который попросил вернуть 5 тыс. рублей, объяснив, что ошибочно перечислил крупную сумму. Таксист, не проверив баланс своей банковской карты, перевел деньги звонившему. Затем оказалось, что упомянутое уведомление было фиктивным. После перечисления денег якобы клиент перестал выходить на связь, отключив телефон.

Читайте также о том, что житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире гражданина Узбекистана.

Источник: 13.мвд.рф