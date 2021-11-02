В Саранске стартовала вакцинация подростков от коронавируса

В Саранске стартовала кампания по вакцинации несовершеннолетних жителей города от коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет не о всех представителях указанной возрастной группы, включающей в себя горожан, не достигших 18-летнего возраста. В настоящее время сделать прививки от опасного заболевания, которое причиняет здоровью молодых людей существенный вред, могут несовершеннолетние жители Саранска не младше 12 лет.

Также необходимо уточнить, что речь идет о вакцинации исключительно на добровольной основе. Какие-либо меры принуждения исключены.

Детская поликлиника № 3 является местом вакцинации подростков.

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Источник: e-mordovia.ru