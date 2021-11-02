В Мордовии ежедневно фиксируется около 200 случаев заражения коронавирусом

На территории Мордовии было зафиксировано значительное ухудшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По итогам недели число новых случаев заражения указанной инфекцией в регионе продемонстрировало тенденцию роста. В настоящее время в республике ежедневно фиксируется порядка 200 случаев заболевания.

Сейчас в медицинских учреждениях Мордовии курс стационарного лечения проходят около 600 граждан, у которых был диагностирован коронавирус.

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Источник: e-mordovia.ru