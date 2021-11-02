В Мордовии несовершеннолетним запретили посещать торговые центры и заведения общепита

В Мордовии были введены ограничения, касающиеся возможности посещения несовершеннолетними гражданами различных заведений и мероприятий, в связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусной инфекций.

В настоящее время в Мордовии представители указанной возрастной группы не могут посещать торговые центры и фитнес-клубы. Кроме того, несовершеннолетним жителям республики запрещено посещать заведения сферы общественного питания. Посещение учреждений культуры для несовершеннолетних жителей региона также находится под запретом.

Помимо этого, был установлен запрет на посещение жителями Мордовии, не достигшими 18-летнего возраста, спортивных и физкультурных мероприятий. Исключение в данном случае составляют мероприятия рассматриваемой направленности, который предусмотрены официальным спортивным календарем, но ранее было рекомендовано проводить их без зрителей.

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Источник: e-mordovia.ru