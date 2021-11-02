Ельниковскую больницу закрывать не планируют

Слухи о скором закрытии больницы в Ельниках не соответствуют действительности.

Недавно в социальных сетях было зафиксировано активное распространение публикаций о том, что в ближайшее время в указанном населенном пункте будет закрыта больница.

Анна Маскаева, заместитель главного врача Краснослободской ЦРБ, которая курирует обеспечение медицинского обслуживания в Ельниках, в комментарии «Известиям Мордовии» опровергла упомянутую информацию.

Анна Маскаева также сообщила об отмене профосмотров и диспансеризации по причине ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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Источник: izvmor.ru