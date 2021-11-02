В Саранске неизвестный несколько раз выстрелил в кота из пистолета

В юго-западной части Саранска неизвестный гражданин несколько раз выстрелил из пистолета кота.

Вопиющий с точки зрения норм морали случай произошел вечером четверга, 27 января. В районе улиц Крылова и Ульянова некий гражданин, личность которого пока что не была установлена, несколько раз выстрелил из пистолета в кота. По какой причине неизвестный проявил непозволительную агрессию в отношении животного, можно только догадываться. Не исключено, что гражданин пребывал в состоянии опьянения или же имеет определенные отклонения, касающиеся психики.

Вечером 27 января жительница Саранска обнаружила кота в подъезде многоквартирного дома. О случившемся в кратчайшие сроки узнали волонтеры, которые оперативно доставили животное в ветеринарную клинику. Было установлено, что кот получил пять пулевых ранений. Животное удалось спасти.

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Источник: izvmor.ru