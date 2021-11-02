В Саранске была обнаружена фальшивая монета

В Саранске была изъята из оборота фальшивая монета.

На днях в один из банков города была доставлена выручка, сформированная в торговом заведении. Сотрудники финансовой организации при проверке рассматриваемой выручки обнаружили поддельную монету номиналом 10 рублей.

В настоящее время стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление личности гражданина, причастного к сбыту фальшивой монеты.

Известно, что в течение семи последних лет в республике было обнаружено 13 поддельных 10-рублевых монет.

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Источник: 13.мвд.рф