Жительница Торбеевского района фиктивно прописала в своем доме гражданина Таджикистана

В Торбеевском районе местная жительница была уличена в причастности к фиктивной процедуре противозаконного характера.

Стражам порядка удалось установить, что в декабре минувшего года 37-летняя гражданка, являющаяся жительницей деревни Аксеновка, прописала в принадлежащем ей доме гражданина Таджикистана 1991 года рождения. В данном случае процедура регистрации имела формальный характер. Иностранец проживает в Москве. Жительница Мордовии изначально не намеревалась делить жилплощадь с гражданином Таджикистана.

В ближайшее время 37-летняя гражданка понесет ответственность за пренебрежение нормами законодательства.

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Источник: 13.мвд.рф