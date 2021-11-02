В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за 2021 год

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги работы за прошлый год.
По итогам прошлого года на 81,8% уменьшилось количество осужденных, у которых нет документов, удостоверяющих личность.
Кроме того, в минувшем году на 17,7% увеличился размер заработной платы осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, расположенных на территории Мордовии.
В прошлом году не было зафиксировано ни одного случая побега.
Отдельно представители ведомства отмечают, что обстановка в исправительных учреждениях республики остается стабильной и находится под контролем.
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Источник: 13.fsin.gov.ru