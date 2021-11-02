Жительница Саранска скончалась в результате отравления

В Саранске отравление стало причиной смерти местной жительницы.

Известно, что в середине текущего месяца в одну из больниц города была госпитализирована 57-летняя гражданка. Женщина оказалась в медицинском учреждении в связи с отравлением. Медики при осмотре горожанки также диагностировали химический ожог гортани и трахеи. Недавно женщина скончалась.

По предварительной информации, жительница Саранска отравилась неизвестным лекарством, которое она употребляла, пытаясь самостоятельно вылечиться от коронавируса. Стоит отметить, что эта версия не была подтверждена официально.

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Источник: izvmor.ru