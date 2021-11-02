Бродячая собака напала на жителя Лямбиря

В Лямбире местный житель проходит курс лечения после нападения бродячей собаки.

Инцидент произошел в четверг, 27 января. Известно, что 59-летний житель указанного населенного пункта шел домой с работы. Но в тот день мужчине не суждено было преодолеть традиционный для него маршрут. На улице Гражданской на жителя Мордовии напала бродячая собака. Известно, что животное вцепилось в ногу пострадавшего.

Последствия данного инцидента оказались для гражданина весьма серьезными, что подтверждает факт его госпитализации. Сейчас жизнь мужчины находится в безопасности.

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Источник: izvmor.ru