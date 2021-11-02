Жительница Ромодановского района стала жертвой неизвестного мошенника

В Ромодановском районе был зафиксирован случай дистанционного мошенничества, направленного на похищение денежных средств.

На днях 59-летняя гражданка, проживающая на территории указанного района, на популярном сайте по поиску попутчиков связалась с неким автомобилистом, вместе с которым она планировала отправиться в поездку.

Незнакомец в ходе обсуждения нюансов предстоящей поездки, так и оставшейся в планах, не став совершившимся фактом, прислал ссылку, перейдя по которой женщина указала данные своей банковской карты, после чего с её счета были похищены деньги в сумме практически 11 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф