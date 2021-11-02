В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске.

Несколько дней назад представители указанного ведомства во время проведения мероприятий по патрулированию города заметили гражданина, чья внешность совпадала с внешними данными мужчины, на которого ранее стражам порядка была передана ориентировка. Данная встреча, которая для упомянутого прохожего закончилась не самым лучшим, но, безусловно, справедливым образом, состоялась на проспекте 60 лет Октября.

Правоохранители задержали указанного мужчину 34-летнего возраста. Выяснилось, что данный гражданин ранее был объявлен в розыск в связи с уклонением от административного надзора.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru