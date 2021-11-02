Арест автомобиля побудил жителя Саранска погасить долги

В Саранске местный житель погасил долги из-за риска остаться без автомобиля.

Гражданин, проживающий на территории Октябрьского района Саранска, на протяжении длительного периода времени игнорировал свои финансовые обязательства, касающиеся оплаты коммунальных услуг, а также налоговых и кредитных платежей. Данное бездействие в конечном итоге привело к результату в виде долгов, общий размер которых достиг отметки в 1,7 млн рублей.

Меры воздействия мужчину не побуждали к оплате до тех пор, пока не был наложен арест на его автомобиль. После применения упомянутой меры горожанин погасил долги.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске.

Источник: r13.fssp.gov.ru