Полицейские напомнили жителям Саранска о необходимости быть бдительными

В Саранске сотрудники правоохранительных органов провели мероприятие профилактической направленности в одном из магазинов города.

Стражи порядка рассказали посетителям торгового заведения о том, какие методы противозаконной деятельности применяют мошенники, причастные к совершению дистанционных преступлений.

Отельное внимание представители правоохранительных органов обратили на необходимость строгого соблюдения мер предосторожности в случае приобретения товаров или же их продажи на сайтах. Ни в коем случае не следует перечислять предоплату продавцам, о которых нет никакой информации.

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Источник: 13.мвд.рф