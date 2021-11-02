В Саранске 54-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенника

В Саранске для местной жительницы попытка продажи товара в виртуальном пространстве обернулась потерей денежных средств.

На днях 54-летняя горожанка на одном из сайтов опубликовала объявление о продаже ортопедической накладки. Отклик со стороны покупателей в данном случае оказался весьма быстрым, но в итоге он имел для горожанки далеко не самые приятные последствия. Незнакомец сообщил жительнице Саранска о намерении приобрести накладку, а затем попросил её перейти на другой сайт и заполнить специальную форму, указав данные банковской карты. Упомянутые действия якобы покупатель назвал необходимыми для получения женщиной предоплаты.

Жительница Саранска выполнила указанную просьбу, после чего собеседник перестал выходить на связь. С банковского счета горожанки исчезли денежные средства в сумме 10,9 тыс. рублей. В конечном итоге женщина не только не получила прибыль в результате продажи товара, но и лишилась своих денег.

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Источник: 13.мвд.рф