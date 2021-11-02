В Саранске 82-летняя пенсионерка лишилась 297 тысяч рублей, намереваясь избавиться от порчи

В Саранске пожилая местная жительница осталась без денег после попытки избавить себя и свою дочь от порчи.

На днях на одной из улиц Саранска неизвестная гражданка подошла к 82-летней горожанке. Незнакомка начала общение с пенсионеркой с вопроса о том, который час. После этого неизвестная гражданка заявила пожилой горожанке, что некие злые люди, существовавшие исключительно в её богатой на разного рода выдумки фантазии, навели порчу. По словам незнакомки, объектами так называемой мистической атаки стали пенсионерка и её дочь.

Преступница поспешила утешить раздосадованную горожанку, заявив о том, что она может провести специальный обряд по снятию порчи. Естественно, в данном случае имел место нюанс в виде обязательного использования денег в ходе ритуала, направленного на избавление от проблем мистического толка. В это время к женщинам подошла неизвестная гражданка, которая передала якобы колдунье деньги за тот же обряд. Затем пенсионерка отправилась домой, где взяла все свои финансовые сбережения в сумме 297 тыс. рублей, завернула их платок, что было советом незнакомки, и передала их последней.

После этого преступница провела некий обряд. Затем злоумышленница положила платки с деньгами гражданок в сумки женщин, приказав развязать их через девять дней.

Вечером того же дня 82-летняя горожанка развязала платок, обнаружив вместо денег нарезки газет. После этого женщина обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф