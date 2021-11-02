Заместитель директора одной из организаций Мордовии подозревается во взяточничестве

В Мордовии к уголовной ответственности был привлечен сотрудник одной из местных организаций, уличенный во взяточничестве.

В прошлом году заместитель директора по строительству АО «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация» три раза получал вознаграждения от руководителя коммерческой фирмы. В данном случае замдиректора принимал меры для того, чтобы с компанией его так называемого клиента заключались контракты, касающиеся осуществления деятельности в строительной сфере. Кроме того, фигурант уголовного дела следил за своевременной оплатой этих контрактов.

Стоит отметить, что в этом случае взятки представляли собой строительные материалы, которые подозреваемый использовал во время возведения своего дома. Стоимость данных материалов составила около 250 тыс. рублей.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.

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Источник: 13.мвд.рф