Житель Мордовии во время ссоры избил соседку

В Мордовии был задержан мужчина, который подозревается в избиении своей соседки.

На прошлых выходных 34-летний житель Мордовии вступил в конфликт со своей соседкой 1976 года рождения. В данном случае словесная перепалка была спровоцирована разногласиями между гражданами по поводу вопросов бытового характера. Мужчина во время дискуссии не смог доказать свою правоту исключительно словесными методами, а также не сумел совладать с наплывом эмоций негативного толка.

В итоге указанный гражданин избил соседку, решив, что именно применение силы в отношении женщины принесет ему победу в этом споре.

Пострадавшая сообщила о случившемся в полицию. В итоге её сосед был задержан сотрудниками Росгвардии.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru