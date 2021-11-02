В Рузаевке автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе

В Рузаевке пенсионер получил телесные повреждения после попытки пересечь проезжую часть.

Пешеход, который двигается по переходу, специально для него созданному, не должен беспокоиться о своей безопасности, поскольку он строго соблюдает ПДД. Но это версия теоретическая, которая далеко не всегда соответствует реальному положению дел из-за автомобилистов, игнорирующих права пеших участников дорожного движения. Это утверждение подтверждает ДТП, произошедшее в минувшую пятницу, 28 января, в Рузаевке. На улице К. Маркса автомобиль марки «Нива» сбил 82-летнего пенсионера на пешеходном переходе.

Пострадавший был травмирован. Пенсионеру предстоит пройти курс стационарного лечения.

Транспортным средством управлял мужчина 62-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф