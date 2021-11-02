Прокуратура Кочкуровского района потребовала начать отлов бродячих собак

В Кочкуровском районе сотрудники прокуратуры потребовали активизировать деятельность по отлову бездомных животных.

В последнее время на территории указанного района республики фиксируется значительное ухудшение ситуации с бездомными собаками. Животные стаями бродят по улицам населенных пунктов Кочкуровского района. При этом районной администрацией не принимались какие-либо меры по отлову данных собак.

После вмешательства прокуратуры деятельность, направленная на отлов бродячих животных, была активизирована.

Стоит отметить, что животные рассматриваемой категории являются переносчиками различных заболеваний, а также могут причинить серьезный вред здоровью человека в случае порыва агрессии.

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Источник: epp.genproc.gov.ru