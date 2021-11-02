Жителя Саранска осудили за нарушение административного надзора

В Саранске выслушал приговор суда местный житель, который на постоянной основе игнорировал требования административного надзора.

В мае позапрошлого года в отношении 39-летнего горожанина судом был установлен административный надзор. Мужчина должен был согласовывать свои действия с надзорными ограничениями до конца марта 2023 года. При этом горожанин к решению суда стал относиться далеко не самым ответственным образом. Мужчина неоднократно допускал различные нарушения, предусмотренные режимом административного надзора.

На днях суд приговорил горожанина к 4 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание житель Саранска будет в исправительной колонии общего режима.

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Источник: epp.genproc.gov.ru