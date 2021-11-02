В Ичалковском районе подрядчика, который вовремя не отремонтировал дорогу, оштрафовали на 66 тысяч рублей

В Ичалковском районе подрядчик был оштрафован за нарушение норм действующего законодательства по части реализации национальных проектов.

ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и ООО «МАПО-ТРАНС» некоторое время назад заключили контракт. Данный документ предусматривал взаимодействие сторон при реализации проекта по ремонту автомобильной дороги на территории упомянутого района.

Подрядчик, которым в данном случае является ООО «МАПО-ТРАНС», свои обязательства не выполнил. Ремонтные работы должны были завершиться до конца октября нынешнего года, но этот срок не был соблюден.

После вмешательства прокуратуры подрядчик был оштрафован на 66 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru