В Саранске пройдет мероприятие «Перекресток»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции во вторник, 1 февраля, проверят, соблюдают ли автомобилисты требования, касающиеся пересечения перекрестков.

Известно, что на протяжении прошлого года на территории региона произошло 108 дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных игнорированием автомобилистами правил, касающихся движения на перекрестках.

Стражи порядка напоминают, что заезжать на перекресток с круговым движением можно с любого ряда, а выезд разрешен только с крайней правой полосы.

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Источник: 13.мвд.рф