Жительница Мордовии, ударившая гражданского мужа ножом, пойдет под суд

В Торбеево местная жительница предстанет перед судом за то, что ударила ножом гражданского мужа.

В конце ноября минувшего года 33-летняя гражданка, проживающая в указанном населенном пункте, распивала спиртные напитки. Женщина употребляла алкоголь в компании 46-летнего сожителя и знакомого. Когда попойка дошла до стадии так называемых откровений и своего рода интимных высказываний, гражданский супруг обвиняемой грубо выругался в её адрес. Защищая свою честь, женщина ударила сожителя ножом в живот.

Гражданка пыталась оказать помощь пострадавшему, но, решив, что её навыков в данном случае недостаточно, вызвала медиков. Последние спасли мужчину.

Известно, что в 2019 году жительница Мордовии уже имела проблемы с законом по аналогичной причине.

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Источник: 13.мвд.рф