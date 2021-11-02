В Саранске предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки

В Саранске в скором времени на скамье подсудимых окажется мужчина, который обвиняется в покушении на дачу взятки.

Летом прошлого года 56-летний гражданин находился в кабинете судебного пристава. Визит мужчины был обусловлен его намерением решить вопрос об ответственности за нарушение действующего законодательства путем финансового вознаграждения, нарушающим антикоррупционные нормы. Стоит отметить, что данный гражданин действовал в интересах своей знакомой.

Мужчина предложил судебному приставу взятку в размере 50 тыс. рублей. Гражданин намеревался этим путем помочь упомянутой знакомой избежать ответственности в рамках исполнительного производства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru