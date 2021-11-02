Житель Дубенского района, жестоко избивший знакомого, пойдет под суд

В Дубенском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, жестоко избившего знакомого.

Преступление было совершено в первой половине осени 2021 года в населенном пункте Чиндяново указанного района. В доме 52-летнего гражданина имела место попойка. Владелец жилья распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. В данном случае наблюдался стандартный в подобных ситуациях вариант развития событий. Речь идет выяснении отношений на основе взаимных претензий, порожденных пьяным сознанием. Закончился данный спор тем, что хозяин жилья жестоко избил своего гостя.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 9 месяцам лишения свободы.

Ранее данный гражданин имел проблемы с законом. Тогда он угрожал убийством своей жене. В этом случае мужчина избежал наказания в связи с примирением сторон.

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Источник: epp.genproc.gov.ru