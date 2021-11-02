Прокурор Ичалковского района провел личный прием граждан

Вчера, 31 января, прокурор Ичалковского района Сергей Рощин провели личный прием граждан.

В рамках указанного приема за помощью к представителю ведомства обратились три человека. В данном случае имели место жалобы, связанные с тем, что работодатель вовремя не выплатил заработную плату, чем грубо нарушил трудовые права граждан.

Кроме того, имело место рассмотрение вопросов, связанных с фактами нарушений норм действующего законодательства при осуществлении деятельности в сфере пассажирских перевозок.

По фактам всех обращений сотрудники прокуратуры проведут проверочные мероприятия.

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Источник: epp.genproc.gov.ru