В Чамзинском районе в ДТП с участием двух грузовиков погиб мужчина

В Чамзинском районе столкновение двух грузовых автомобилей стало причиной гибели мужчины.

Днём 31 января на 33-м километре трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском, произошло трагическое происшествие, которое унесло жизнь 51-летнего гражданина. На упомянутом участке дороги грузовик марки КамАЗ, оказавшись на встречной полосе, врезался в грузовой автомобиль марки Freightliner. Гражданин 51-летнего возраста находился за рулем первого транспортного средства.

Предварительные сведения гласят, что выезд КамАЗа на встречную полосу, спровоцировавший столкновение, стал последствием того, что водитель данного грузовика не справился с управлением.

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Источник: гибдд.рф