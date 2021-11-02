В Рузаевском районе в результате ДТП пострадал 27-летний парень

В Рузаевском районе игнорирование нормы о предоставлении права на первоочередное движение стало причиной столкновения двух автомобилей.

Вечером 31 января на 37-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Рузаевка и Торбеево, 27-летний гражданин, управлявший автомобилем марки «Лада-Гранта», допустил нарушение ПДД. Молодой человек, выезжая на главную дорогу, проигнорировал приближение автомобиля марки «Нива», не став предоставлять ему право проезда в первоочередном порядке. В итоге произошло столкновение машин.

Травмы были получены предполагаемым виновником аварии. Молодой человек оказался на больничной койке. В ближайшее время гражданин будет проходить курс стационарного лечения.

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Источник: гибдд.рф