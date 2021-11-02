В Ардатове был задержан пьяный автомобилист

В Мордовии был задержан очередной автомобилист, который не видит никакой опасности в управлении машиной в состоянии опьянения.

В ночь на 31 января в Ардатове сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки ВАЗ-21060. Данное транспортное средство двигалось по улице Садовой. Эта поездка в случае продолжения могла бы привести к трагическим последствиям, поскольку 29-летний гражданин, управлявший машиной, был пьян, по причине чего не мог полноценно следить за дорожной обстановкой.

Скоро нарушитель понесет ответственность за свою оплошность, которую можно справедливо назвать преступной.

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Источник: гибдд.рф