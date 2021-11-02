Жителя Мордовии осудили за кражу

В посёлке Ромоданово суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении кражи.

В мае минувшего года 53-летний гражданин, проживающий в указанном населенном пункте, проник на территорию чужого подворья, намереваясь совершить противозаконное действие имущественного характера. Мужчина, взломав замок, зашел в надворную постройку, откуда похитил шлифовальную машину и электрическую пилу общей стоимостью 5,7 тыс. рублей.

Чужой имущество преступник продал своим знакомым, получив за это 1,3 тыс. рублей. Деньги были потрачены мужчиной на приобретение спиртных напитков.

Суд приговорил гражданина, которые не смог обуздать свои криминальные наклонности, к 1 году исправительных работ.

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Источник: 13.мвд.рф