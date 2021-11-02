Жительница Рузаевки подозревается в краже товаров из магазина

В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в совершении кражи при посещении магазина.

В минувший понедельник, 31 января, сетевой магазин, расположенный по адресу – улица Энгельса, посетила жительница Рузаевки. Гражданка весьма спокойно осматривала товары, которые лежали на витринах. Затем женщина, соблюдая тот же спокойный темп, направилась в сторону выхода из торгового заведения. В этот момент горожанку остановили сотрудники магазина, которые заметили, что она взяла с витрин товары, после чего попыталась уйти, минуя кассу.

Сотрудники Росгвардии задержали горожанку, а затеи передали её полицейским.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru