Жителя Ичалковского района осудили за незаконное хранение марихуаны

В Ичалковском районе выслушал судебный приговор местный житель, который имеет пристрастие к потреблению запрещенных веществ.

В конце лета прошлого года 44-летний мужчина, проживающий в указанном районе, в лесополосе собрал дикорастущую коноплю. Затем гражданин высушил данное растение и стал его хранить в принадлежащем ему доме. При этом у мужчины не было намерения заниматься коммерческой деятельностью, связанной со сбытом запрещенного вещества.

Спустя некоторое время дом гражданина с обыском посетили стражи порядка, которые изъяли марихуану массой 47,7 г.

Стоит отметить, что данное нарушение норм действующего законодательства является не первым в биографии жителя Ичалковского района. В 2019 году он имел проблемы с законом по той же причине, но это его не остановило в конце лета прошлого года.

Суд приговорил мужчину, законопослушность которого уступает пристрастию к потреблению запрещенных веществ, к 300 часам обязательных работ.

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Источник: 13.мвд.рф