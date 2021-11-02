Житель Краснослободского района пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении боеприпасов

В Краснослободском районе местный житель, причастный к незаконному хранению боеприпасов, в скором времени выслушает приговор суда.

Некоторое время назад стражами порядка была получена оперативная информация о том, что житель указанного района может быть причастен к хранению боеприпасов, не имея на то законных оснований.

В итоге выяснилось, что в доме, принадлежащем мужчине, расположенном в населенном пункте Тенишево, хранятся 80 патронов. Было установлено, что данные патроны гражданин нашел в 2009 году и решил оставить их на хранение.

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Источник: 13.мвд.рф