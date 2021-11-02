В Рузаевке иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе

В Рузаевки по вине девушки, которая не слишком ответственно подошла к вопросу соблюдения ПДД, мужчина получил телесные повреждения.

Ранним утром 1 февраля пешеходный переход, расположенный по адресу – улица Карла Маркса, стал местом ДТП. По данной улице двигался автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 28-летней девушки, которая в момент приближения к пешеходному переходу не приняла никаких мер безопасности, предусмотренных в случае этого дорожного сценария. Безответственность, проявленная горожанкой, привела к тому, что иномарка сбила 57-летнего мужчину. Последний шел по переходу, не допуская никаких нарушений.

Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф